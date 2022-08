Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug über WhatsApp

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Vorsicht vor WhatsApp Betrügern! Gestern wurde eine Frau Opfer eines Betrügers, der sich der sogenannten WhatsApp Masche bediente. Die Frau erhielt von einer unbekannten Telefonnummer eine Nachricht, in der sie mit "Hallo Mama" angesprochen wurde. In der Annahme, es wäre ihr Sohn, antwortete sie dem Betrüger. Dieser bat sie, einen hohen Geldbetrag an ein fremdes Konto zu überweisen, da er noch eine Rechnung begleichen müsse. Die Dame tat das dann auch. Später, nach einem Gespräch mit ihrer Schwester, kamen ihr Zweifel. Sie rief ihren Sohn unter der ihr bekannten Telefonnummer an. Der bestätigte dass es sich bei dem Verfasser der WhatsApp nicht um ihn gehandelt hat und das sie einem Betrug aufgesessen ist. Die Polizei rät: Seien sie skeptisch bei solchen WhatsApp Nachrichten von unbekannten Telefonnummern! Rufen sie den vermeintlichen Verfasser, in der Regel wird vom Betrüger vorgespielt, ein naher Verwandter zu sein, unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an. Überweisen Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Konten! Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei!

