POL-VER: ++ Brand eines Pkw - Zeugen gesucht ++ 26-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt ++ Aufprall gegen Baum - 72-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Pkw - Zeugen gesucht ++

Verden. Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kam es zum Brand eines VW Polo im Käthe-Kollwitz-Weg. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, sodass andere Pkw, die im Nahbereich standen, nicht vom Brand betroffen waren. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bisher ungeklärt ist. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Bodenfeuer ++

Dörverden. Am Sonntagnachmittag kam es im Beckmannsweg zum Brand von ca. 60 Quadratmeter Boden. Warum es zum Bodenfeuer kam, ist bisher nicht geklärt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Barme und Dörverden waren insgesamt mit 5 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ 26-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt - Polizei sucht nach Zeugen und dem weiteren Unfallbeteiligten ++

Ottersberg. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Straße Müslüttens Damm (K 34) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde - der weitere Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt.

Der 26 Jahre alte Fahrer eines VW Polo war auf dem Müslüttens Damm in Richtung Fischerhude-Ortskern unterwegs. Hinter ihm fährt der bisher unbekannte Fahrer eines VW Caddy in dieselbe Richtung. In Höhe der dortigen Sportanlage überholte der Caddy-Fahrer ersten Informationen zufolge den 26-jährigen Polo-Fahrer trotz Gegenverkehr, wobei er den 26-Jährigen beim Wiedereinscheren derart schnitt, dass der 26-Jährige die Kontrolle über seinen Polo verlor und ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf prallte der Polo zunächst gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach, bevor der Polo im Seitenraum zum Liegen kam. Nach derzeitigem Stand setzte der Caddy-Fahrer seine Fahrt in Richtung Quelkhorn fort. Der 26-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt. Ersthelfer befreiten den 26-Jährigen aus seinem Auto. Der Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt über 1.000 EUR, wobei der VW Polo nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme musste die K 34 voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem bisher unbekannten Fahrer bzw. der Fahrerin des unfallbeteiligten VW Caddy und nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen ++

Grasberg. Zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag kam es im Jan-Reiners-Weg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ersten Informationen zufolge versuchten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine Terrassentür zu öffnen, wobei sie es nicht schafften, in das Haus einzudringen. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Aufprall gegen Baum - 72-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Hambergen. Am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-Jähriger schwer verletzt wurde. Der 72-Jährige war mit seinem Mercedes auf der B 72 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 72-Jährige links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Mercedes gegen einen Baum. Der 72-Jährige wurde schwer - jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Am Mercedes entsteht ein Totalschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf über 40.000 EUR. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht nach bisher unbekannten beteiligten Audi R 8 - Fahrer ++

Lilienthal. Am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Trupermoorer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi R 8 und einem 42-jährigen Radfahrer, der dabei leicht verletzt wurde. Der 42-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Trupermoorer Landstraße vom Kreisverkehr am Falkenberger Kreuz kommend in Richtung Moorhauser Landstraße unterwegs. Der Audi R 8 fuhr hinter dem Radfahrer in dieselbe Richtung. Zwischen dem Kreisverkehr und dem Birkenweg soll ersten Informationen zufolge der Audi R 8 den Radfahrer am hinteren Bereich des Rades berührt haben, sodass der 42-Jährige stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Der Audi R 8 entfernte sich - der Fahrer bzw. die Fahrerin ist bisher unbekannt. Der schwarze Audi R 8 soll ein Kennzeichen mit den Buchstaben "STD" für den Verwaltungsbezirk Stade gehabt haben. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und dem bisher unbekannten Fahrer des Audi R 8. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04971/3070 zu melden.

