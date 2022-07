Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 24.07.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verden. Am Sonntagvormittag kam es auf der Groß Hutberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Der 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Landesstraße aus Richtung Hönisch kommend in Richtung Groß Hutbergen. Er überholte zunächst einen PKW und scherte anschließend wieder ein. Plötzlich beschleunigte der Mann unvermittelt und fuhr mit voller Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Skoda auf, kam anschließend von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke. Bei dem 26-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,66 Promille aufwies. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Er wird bei dem Unfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin des Skoda wird ebenfalls leicht verletzt. Die Landstraße wurde zwecks Unfallaufnahme ca. zwei Stunden zunächst teilweise, dann voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich PK Achim:

Vandalismus auf dem Otterstedter Schützenfest

Otterstedt. In den frühen Morgenstunden des Samstags randalierte eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher auf dem Schützenplatz in Otterstedt. Sie benutzten widerrechtlich dort aufgestellte Trampoline, beschädigten diese und entwendeten Zubehör, sodass ein Sachschaden von über 700,- EUR entstand. Die Gruppe wurde noch beobachtet, konnte jedoch unerkannt flüchten. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 in Verbindung zu setzen.

Bereich ESD-BAB Langwedel:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz:

Versuchter Straßenraub

Ritterhude. Am Sonntag, den 24.07.2022, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Straßenraub in der Straße Am Hang. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann aus Ritterhude zunächst von zwei unbekannten Männern angesprochen und nach Feuer gefragt. Anschließend wurde er von einem der Täter unter Androhung von Gewalt aufgefordert seine Taschen zu leeren. Weil der 41-Jährige auf die Forderung nicht einging, ließen die Täter von weiteren Handlungen ab und entkamen unerkannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck (Tel.: 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

Verunfallter PKW im Vorgarten

Vollersode. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei von einem Anwohner in der Friedensheimer Straße berichtet, dass ein verunfallter PKW in seinem Vorgarten stehen soll. Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich einen schwarzen Audi A3 mit frischen Unfallschäden fest. Außerdem verlor der PKW Öl, weshalb zusätzlich die Feuerwehr ausrücken musste. Von einem Fahrer oder einer Fahrerin fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei hat daher ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und weitere Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder den PKW möglicherweise zuvor noch gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizeistation Hambergen (Tel.: 04793957580) melden.

Fahrradfahrer übersehen

Schwanewede. Am Samstagmittag kam es in der Straße Heidkamp in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz der Volksbank zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Schwaneweder befuhr mit seinem PKW die Straße Heidkamp und beabsichtigte nach rechts auf den Volksbankparkplatz abzubiegen. Hierbei achtete er zwar auf eine Mutter mit ihren zwei Kindern, übersah jedoch den in gleicher Richtung auf dem Geh- und Radweg fahrenden 81-jährigen Schwaneweder mit seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der 81-Jährige und zog sich diverse Verletzungen im Schulter- und Hüftbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Hambergen. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter mittels Pflasterstein und unbekanntem Schneidwerkzeug einen Zigarettenautomaten in der Straße Heidreeg auf und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld und Tabakwaren. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hambergen (Tel.: 04793957580) zu melden.

Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter versuchten sich in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag Zugang zu einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße zu verschaffen, indem sie mittels eines Hebelwerkzeugs die Eingangstür der Bäckerei aufzuhebeln versuchten. Aus bislang unbekannten Gründen ließ die Täterschaft jedoch von ihrer Tathandlung ab und entkam anschließend unerkannt. Zeugen, welche in der Nacht Personen oder andere verdächtige Umstände im Bereich der Bäckerei wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck (Tel.: 04791-3070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell