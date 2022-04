Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220401-2: Aufmerksame Zeugin wählte den Notruf 110 - Tatverdächtige identifiziert

Hürth (ots)

Abgestellte Autos und Motorroller im Neubaugebiet am Ortsrand von Hürth-Fischenich waren in der Nacht für zwei polizeibekannte Männer interessant.

Auf ihrem Streifzug durch das Gebiet an der Straße "Am Steinfeld" haben zwei Männer aus Brühl im Alter von 19 und 20 Jahren in der Nacht zu Freitag (1. April) offenbar nicht mit einer aufmerksamen Anwohnerin gerechnet. Sie soll ihren Angaben zufolge um 3.10 Uhr die Männer bei dem Versuch beobachtet haben, in mehrere geparkte Autos zu gelangen und habe daraufhin umgehend den Notruf 110 der Polizei gewählt. Mit mehreren Streifenwagen war die Polizei in wenigen Minuten vor Ort und traf auf die von der Zeugin beschriebenen Männer im Bereich des Sonnenblumenwegs. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Um kurz nach 3 Uhr soll die 36-Jährige durch ungewöhnliche Geräusche auf der Straße geweckt worden sein. Bei einer Nachschau seien ihr zwei Männer aufgefallen, die an einem abgestellten Audi und einem Fiat versuchten, die Türen zu öffnen. Als das nicht gelang, sollen die Männer sich einen geparkten Motorroller näher angeschaut haben. Die 36-Jährige zögerte nicht lange und wählte folgerichtig die 110. Polizeibeamte waren nur drei Minuten später im Neubaugebiet und trafen auf die Männer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass beide wegen gleichgelagerten Fällen bereits polizeibekannt sind und einer von ihnen bei einem Diebstahl aus einem Auto auf frischer Tat angetroffen worden ist. Nach der Feststellung ihrer Personaldaten entließen die Beamten die beiden Männer, die einen Platzverweis erhielten. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen mehrfachen, versuchten Diebstahls. (bm)

