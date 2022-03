POL-REK: 220331-6: Täter versuchte IT-Experten zu betrügen

Brühl (ots) - Der Fahrradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall laut ersten Erkenntnissen leicht verletzt. In Brühl hat sich am frühen Sonntagnachmittag (27. März) ein Fahrradfahrer (88) bei dem Zusammenstoß mit einem E-Scooterfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Laut derzeitigem Sachstand war der 88-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung ...

