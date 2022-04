Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220401-1: Ladendieb festgenommen

Hürth (ots)

Ein 58-Jähriger soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl in Hürth-Hermülheim aufgenommen. Einem 58-Jährigen wird zur Last gelegt, am Donnerstagnachmittag (31. März) um 15 Uhr in einem Geschäft im Einkaufszentrum an der Theresienhöhe Kleidungsstücke entwendet zu haben. Da der wohnungslose Mann nicht in der Lage war, eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens zu zahlen, nahmen ihn die Polizisten auf Antrag der Staatsanwaltschaft fest.

Dem Ladendetektiv (41) des Bekleidungsgeschäftes soll der Verdächtige aufgefallen sein, als er mit gepackten Tüten am Kassenbereich vorbei in Richtung Ausgang gegangen sei. Dort habe der Diebstahlschutz einen Alarm ausgelöst. Darauf habe er ihn angesprochen. Dabei soll sich herausgestellt haben, dass der Mann 16 hochwertige Kleidungsstücke im Wert von knapp 2.200 Euro eingesteckt und nicht gezahlt hatte. Der Ertappte äußerte sich den Beamten gegenüber nicht zum Tatvorwurf und stand mit 1,9 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Staatsanwalt ordnete im Rahmen des beschleunigten Verfahrens die Festnahme des Mannes an. Der 58-Jährige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. (bm)

