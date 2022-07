Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 23.07.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Achim

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich ESD-BAB Langwedel

Unfall unter Einwirkung von Alkohol

Oyten. In den frühen Morgenstunden des 23.07.2022 befuhr der Fahrer eines Audi die BAB 1 in Fahrtrichtung Münster. In Höhe der Ortslage Oyten fuhr er ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer des Audis wurde dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Autobahn im Bereich des Unfallortes durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Bereich PK Osterholz

Brand eines Oldtimers

Schwanewede. Am Freitagmittag ist es in einem Garagenkomplex in der Mozartstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand eines Oldtimers gekommen. Ein 56-Jähriger aus Schwanewede hatte einen Cobra AC Shelby nach einer Ausfahrt in einer Garage abgestellt. Kurze Zeit später entdeckten Anwohner dicke Rauchschwaden, die aus der Garage drangen. Die eintreffende Feuerwehr musste die Garage aufbrechen und konnte das brennende Fahrzeug löschen. Trotz des schnellen Eingreifens brannte der Oldtimer vollständig aus. Am Fahrzeug sowie an der Garage entstand ein Schaden in Höhe von ca. 130.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell