Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 253 vom 10.09.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg, Automatenaufbruch

In der Nacht von Mittwoch, 08.09.2021, auf Donnerstag, hebelten unbekannte Täter einen Münzautomaten einer Selbstbedienungs-Autowaschanlage auf. Die Autowaschanlage befindet sich auf der Humboldtstraße.

Geilenkirchen-Bauchem, Diebstahl eines Motorrades

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08.09.2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr, wurde auf der Feldstraße ein Motorrad der Marke Yamaha entwendet.

Erkelenz-Lövenich, Diebstahl einer Rüttelplatte

Unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte, die sich auf der Pritsche eines Baustellenfahrzeugs befand. Dieses war auf der Hauptstraße abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 07.09.2021, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr.

Wegberg-Rödgen, Sachbeschädigung an Kfz

Am 09.09.2021 gegen 23.00 Uhr beschädigten vier junge Männer aus Wegberg, im Alter zwischen 19 und 32 Jahren, zwei Pkw auf der Rödgener Straße. Dank aufmerksamer Zeugen konnten die Täter durch die Polizei angetroffen werden. Ein 19 jähriger Mann leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die drei anderen Männer konnten nach erfolgter Feststellung ihrer Personalien vor Ort wieder entlassen werden. Anzeigen wurden gefertigt.

Verkehrsunfälle:

Hückelhoven-Hilfarth, Fahrradunfall mit einem schwerverletzten Kind

Am Donnerstag, 09.09.2021, 17.30 Uhr, befuhr ein 12 jähriger Junge aus Hilfarth mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Callstraße in Richtung des dortigen Sportplatzes. Hierbei kam er mit dem Vorderrad vom Gehweg ab und stürzte auf die Straße. Er schlug mit dem Gesicht auf die Fahrbahn auf. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell