Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur: ++ 33-Jährige bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

++ 33-Jährige bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt ++

Holste. Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Oldendorfer Landstraße (L 128) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-Jährige lebensbedrohlich verletzt wurde. Die 33-Jährige war mit ihrem Mitsubishi auf der L 128 in Richtung Beverstedt unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 33-Jährige links von der Fahrbahn ab und stieß am Straßenrand mit einem Baum zusammen. Andere waren bei dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Nach derzeitigem Stand wurde die Frau lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Mitsubishi (Anmerkung: VW zu Mitsubishi korrigiert) war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beziffert sich zumindest auf 11.000 EUR. Ebenfalls waren die Ortsfeuerwehren aus Hambergen und Oldendorf mit vor Ort. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Oldendorfer Landstraße voll gesperrt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell