Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Mehrere Einbrüche in Langwedel ++ Mähdrescher gerät in Brand ++ Brand eines Heuballens ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Mehrere Einbrüche in Langwedel ++

Langwedel. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zu Einbrüchen in mehrere Gebäude, die an der Großen Straße im Bereich zwischen der Carl-Friedrich-Straße und der Langwedeler Bahnhofstraße liegen. Die Täter sind in allen Fällen bisher unbekannt. In einen dortigen Büroraum gelangten die Täter, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten und durch dieses einstiegen. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Innenräume und entwendeten zumindest Bargeld.

Weiterhin kam es zum Einbruch in eine Praxis, die im selben Gebäude wie das Büro liegt. Auch hier haben bisher unbekannte Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet, stiegen durch dieses ein und durchsuchten die Innenräume. Beim Einbruch in die Praxis erbeuteten die Täter zumindest Bargeld und ein Gerät die Raumbefeuchtung und -Lüftung. In einem anderen Gebäude, stiegen die bisher unbekannten Täter ebenfalls in eine Praxis ein. Auch hier wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Gebäude einzudringen. Die Täter erbeuteten mitunter Bargeld und eine Kunststoffpflanze. Die Polizei Verden sucht nun in allen Fällen nach Zeugen. Diese werden geben sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Mähdrescher gerät in Brand ++

Kirchlinteln. Am Mittwoch, gegen 22:00 Uhr, kam es zum Brand eines Mähdreschers in der Straße Heidkrug. Der Mähdrescher war zu diesem Zeitpunkt auf einem Acker abgestellt. Die freiwillige Feuerwehr aus Holtum - Geest war mit vier Einsatzfahrzeugen und die freiwillige Feuerwehr aus Kirchlinteln war mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich bisher nicht beziffern. Die Ermittlungen, die sich auch auf die bisher ungeklärte Brandursache beziehen, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand eines Heuballens ++

Lilienthal. Am Mittwochnachmittag kam es in der Straße Trupe zum Brand eines Heuballens. Ersten Informationen zufolge, bemerkte ein 60-Jähriger den Brand, als er den Heuballen mit einem Traktor verladen wollte. Dem 60-Jährigen gelangt es zunächst selbstständig, das offene Feuer zu löschen. Nachdem die Feuerwehr eintraf, löschte diese den Brand endgültig ab. Dabei war die freiwillige Feuerwehr aus Lilienthal mit 2 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern nun an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04971/3070 zu melden.

++ 33-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmorgen kam es auf der B 74 zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 33-Jährige leicht verletzt wurde. Die 33-Jährige war mit ihrem BMW auf der B 74 in Richtung Bremen unterwegs und hielt an einer Ampel, welche nahe der Einmündung zur Buchenstraße lag. Ersten Informationen bemerkte dies eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des BMW auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 33-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR, wobei beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell