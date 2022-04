Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Spielhalle gestohlen

Geilenkirchen (ots)

In einer Spielhalle am Drosselweg kam es am Donnerstag (28. April), gegen 13.45 Uhr, zu einem Diebstahl von Bargeld. Ein bisher unbekannter Täter nutze einen unbeobachteten Moment und entnahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er über ein angrenzendes Firmengelände in Richtung Goethestraße. Laut Beschreibung handelte es sich um einen etwa 170 bis 180 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur und dunkler Hautfarbe. Er hatte dunkle lockige Haare und war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Wer kann weitere Hinweise zur Tat oder dem Täter geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

