Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit 28-jähriger E-Roller-Fahrerin

Steinfurt (ots)

Am Amselweg in Borghorst ist es am Samstagmittag (09.04.22) gegen 12.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Steinfurt fuhr mit ihrem Wagen auf dem Amselweg in Richtung des Kreisverkehrs Amselweg/Altemarktstraße. Auf Höhe der Hausnummer 53 überquerte eine 28-jährige Frau aus Steinfurt mit einem E-Scooter von rechts die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Die E-Roller-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem silberfarbenen VW Polo entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

