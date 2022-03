POL-NI: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots) - Am Samstag, den 26.03.2021, gegen 21:40 Uhr, kommt es in Beckedorf zu einem Brand eines Gartenschuppens, welcher an eine Garage angrenzt. Der Brand kann von der ortsansässigen Feuerwehr gelöscht werden. Es kommt zu keinem Personen- und/oder weiteren Gebäudeschaden. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei Stadthagen ...

