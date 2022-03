Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mercedes durch Unbekannte beschädigt

Luhden (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes, der an der Eilser Straße in Luhden auf dem Parkplatz einer Shisha-Bar geparkt war, kam es in der Nacht des 27.03.2022 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11 Uhr. Durch bisher unbekannte Täter wurde der Mercedes-Stern abgebrochen und die Beifahrerseite zerkratzt. Außerdem war die Frontscheibe großflächig gesprungen. Durch den Fahrer des Pkw wurde gegen 04:00 Uhr ein Tumult im Bereich seines Pkw bemerkt an dem mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Als er gegen 11:00 Uhr mit seinem Fahrzeug wieder losfahren wollte, bemerkte er die Schäden. Durch die Polizei Bückeburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg unter 05722-95930 zu melden. [RG]

