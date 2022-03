Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl in Wohncontainer

Bückeburg (ots)

Am 26.03.2022, gegen 18:45 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des PK Bückeburg zu einem Einbruchdiebstahl in Bückeburg, Am Bahnhof, bei den dortigen Wohncontainern, gerufen. Bisher unbekannte Täter sind dort in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr vermutlich durch ein offenes Fenster in einen Wohncontainer eingestiegen. Anschließend entwendeten der oder die Täter einen Akkuschrauber der Marke "Makita" samt Koffer sowie einen DVB-T Receiver mit Antenne. Der Container wurde durch den oder die Einbrecher durch die Eingangstür verlassen. Die Polizei Bückeburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Tageswohnungseinbruchdiebstahl eingeleitet. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder denen möglicherweise das Diebesgut zum Kauf angeboten wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg unter 05722-95930 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell