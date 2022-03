POL-STH: Schuppenbrand in Beckedorf

Luhden (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes, der an der Eilser Straße in Luhden auf dem Parkplatz einer Shisha-Bar geparkt war, kam es in der Nacht des 27.03.2022 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11 Uhr. Durch bisher unbekannte Täter wurde der Mercedes-Stern abgebrochen und die Beifahrerseite zerkratzt. Außerdem war die Frontscheibe großflächig gesprungen. Durch den Fahrer des Pkw wurde gegen 04:00 Uhr ...

