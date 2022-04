POL-HS: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

Wassenberg-Myhl/Orsbeck (ots) - In den Ortsteilen Myhl und Orsbeck kam es zu Einbrüchen in Rohbauten. Unbekannte Täter stahlen, nachdem sie vermutlich eine Tür aufhebelten, aus dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße zirka 400 Meter bereits installierter Elektrokabel. Über eine Bautür drangen Täter in einen Rohbau an der Johann-Hugo-Straße ein. Dort erbeuteten sie diverse Kabel, Bohrmaschinen, Akkubohrer und eine Schlitzmaschine. Aus einer Garage ...

mehr