Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf ++ Audi Q7 gestohlen ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf ++

Verden. Zwischen Dienstag und Mittwoch haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Hohe Leuchte aufgebrochen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Zigaretten und Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Audi Q7 gestohlen ++

Verden. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zum Diebstahl eines Audi Q7 in der Straße Am Gohbach. Der weißen Audi Q7 war auf dem Hof eines Einfamilienhauses abgestellt. Nach derzeitigem Stand betraten die Täter den Hof und entwendeten den Audi Q7. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die - auch an den Vortagen - etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Schwanewede. Am Dienstag, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Nordende. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Hauses und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume, wobei sie zumindest Bargeld entwendeten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04971/3070 zu melden.

++ Motorradfahrer leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Dienstagvormittag kam es auf der L 151 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 38-jährige Fahrerin eines Hyundai war auf der Riesstraße in Richtung L 151 (ebenfalls Riesstraße) unterwegs. Als sie nach links in die L 151 einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge den von links kommenden Motorradfahrer zu spät. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 1.000 EUR. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

++ 58-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagabend kam es auf der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Am Rodeland zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-Jährige leicht verletzt wurde. Der 67 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war auf der Straße Am Rodeland in Richtung Hoppenkamp unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Käthe-Kollwitz-Straße bemerkte der 67-Jährige ersten Informationen zufolge die von rechts kommende 58-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde die Hyundai-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Hyundai war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

