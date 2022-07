Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Vorsicht: Einbrecher in der Ferienzeit. Wie man sich vor Autodiebstählen schützen kann ++

LANDKREISE VERDEN UND OSTERHOLZ (ots)

++ Vorsicht: Einbrecher in der Ferienzeit. Wie man sich vor Autodiebstählen schützen kann ++

Landkreise Verden und Osterholz. Dass viele Menschen in der Ferienzeit verreisen, wissen auch Einbrecher. Dabei haben sie es neben Einbrüchen in Wohnungen und in Fahrzeuge auch auf die Entwendung kompletter Fahrzeuge abgesehen. Neben hochwertigen Fahrzeugen, SUV oder Kleintransportern stehen auch Oldtimer im Fokus der Täter. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich vor derartigen Taten zu schützen.

Bereits beim Verlassen des Fahrzeuges sollte darauf geachtet werden, dass man das Fahrzeug an einem sicheren Ort - wie einer Garage - abstellt, wobei die Garage wiederum abgeschlossen sein sollte. Für die Sicherung der Garage selbst bieten einbruchhemmende Tore, Fenster und Türen einen zusätzlichen Schutz. Offen zugängliche Carports oder Abstellorte am Straßenrand schützen hingegen nicht vor Diebstahl. Sofern keine verschließbare Garage zur Verfügung steht, bietet es sich an, die Fahrzeuge an einer gut beleuchteten oder sehr belebten Straße abzustellen.

Um das Fahrzeug zu sichern, sollten zunächst alle Sicherungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, die am Auto selbst vorhanden sind: Fenster und Türen verschließen und verriegeln, das Lenkradschloss einzurasten und - sofern vorhanden - die Diebstahlwarnanlage einschalten.

Sofern das Fahrzeug mit einer Funkfernbedienung verriegelt wird, ist es wichtig, darauf zu achten, dass dieses durch ein optisches Signal des Autos quittiert wird. Mitunter nutzen die Täterinnen und Täter Funkblocker, die das Funksignal der Fernbedienung stören und somit das Abschließen verhindert. Hochwertige Fahrzeuge sind häufig mit sogenannten "Keyless-Go-Funktionen" ausgestattet, mit denen sich die Fahrzeuge entriegeln lassen, ohne den Autoschlüssel aktiv zu nutzen. Der Keyless-Go-Schlüssel muss lediglich nah an der Tür sein, um diese durch ein Funksignal zu entriegeln. Auch hier haben Täter entsprechende Geräte, um die Funksignale abzuschirmen und verhindern so, dass das Fahrzeug abgeschlossen wird. Ob das Fahrzeug tatsächlich abgeschlossen ist, lässt sich testen, indem man den Schlüssel außerhalb der Reichweite für eine Entriegelung aufbewahrt und prüft, ob das Fahrzeug wirklich verschlossen ist.

Neben den Sicherungen, die das Fahrzeug selbst bietet, können weitere mechanische Sicherungen dazu beitragen, das Auto vor einem Diebstahl zu bewahren. Im Innenraum können Gangschaltungssperren und Lenkradsperren eingerichtet werden, wodurch ein Wegfahren mit dem Fahrzeug deutlich erschwert wird. Auch Parkkrallen, also massive Metallbügel, die an den Rädern angebracht werden können, eigenen sich dazu. Im Allgemeinen ist es sinnvoll, dass Wert und Bedeutung des Fahrzeuges für die Eigentümer und die Art der Sicherung in Einklang stehen.

Wichtig ist auch, sich nicht nur darum zu kümmern, das Fahrzeug entsprechend zu sichern, sondern auch, die Fahrzeugschlüssel an einem sicheren Ort zu verwahren. Verstecke am oder im Fahrzeug sind ungeeignet und auch den Tätern bekannt. Da diese auch in Wohnungen einbrechen, um an die Fahrzeugschlüssel zu gelangen, sind Schlüssel an Schlüsselbrettern leichte Beute für die Täter.

Um sich vor Einbrüchen in Fahrzeuge zu schützen, sollten Wertsachen oder Taschen auf keinen Fall von außen erkennbar im Auto zurückgelassen werden. Sinnvoll ist es, die Wertsachen mit aus dem Auto zu nehmen oder zumindest sichtgeschützt im Kofferraum zu lagern. Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft auffallen, ist es in jedem Fall sinnvoll, die Polizei zu alarmieren. Beispielhaft sind dazu Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen zu nennen, die langsam durch die Wohngebiete fahren oder auch Personen, die Fahrzeuge oder Wohnhäuser beobachten oder fotografieren. In diesem Fällen kann es sich bereits um Vorbereitungen für einen späteren Diebstahl handeln.

Um zu beraten, wie man sich vor Einbrüchen und Fahrzeugdiebstählen schützen kann, steht Kriminalhauptkommissar Joachim Kopietz als Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz den Menschen zur Seite und ist unter 04231/806-108 erreichbar.

