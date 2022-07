Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 16.07.2022

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Schwanewede - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person: Am Freitag kam es gegen 14:38 Uhr auf der Straße Damm zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete eine 67-jährige Fahrzeugführerin im Bereich der Einmündung in die Straße Brink die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Die Schadenshöhe wird auf 8.000,- EUR geschätzt.

Lilienthal - Aufbruch eines Zigarettenautomaten: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag öffneten bisher unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr morgens gewaltsam einen in der Lüninghauser Straße aufgestellten Zigarettenautomaten. Hierbei entwendeten die Täter eine unbekannte Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/465660 oder der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 mitzuteilen.

Osterholz-Scharmbeck - Aufbruch eines Zigarettenautomaten: In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten bisher unbekannte Täter in der Straße Am Hohenberg um 01:02 Uhr gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Über die Höhe des daraus entwendeten Bargeldes kann noch keine Angabe gemacht werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 mitzuteilen.

Schwanewede - Verkehrsunfall: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Leuchtenburger Straße im Bereich der Einmündung Borchshöhe gegen 02:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 44-jährige Fahrzeugführerin einen 27-jährigen vorfahrtberechtigten Fahrzeugführer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrzeugführerin leicht verletzte. Die Schadenshöhe wird auf bis zu 9.000,- EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde des Weiteren festgestellt, dass der 27-Jährige sein Fahrzeug alkoholisiert führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Überladungen A1/A27 - Fahrzeugkontrollen zeigten Überladungen und Mängel an Fahrzeugen: Am Freitag wurden auf der A1 und der A27 mehrere Fahrzeuge angehalten und kontrolliert, die das zulässige Gesamtgewicht deutlich überschritten hatten. Bei einem Anhänger ist das zulässige Gesamtgewicht um 50%, bei zwei Kleintransportern sogar um 57%, bzw. 58% überschritten. Die Fahrer mussten ihre zu viel geladene Ladung abladen oder auf andere Fahrzeuge umladen. Gegen die Fahrzeugführer werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Einer der Kleintransporter, ein Fahrzeug aus Bulgarien, war in so desolatem Zustand, dass er bei der Dekra vorgeführt werden musste. Bei der Untersuchung des Transporters wurden 34 Mängel festgestellt, von denen 5 Mängel eine Verkehrsunsicherheit begründeten. Das Fahrzeug wurde daraufhin sofort stillgelegt und die Kennzeichen wurden eingezogen.

A1 - Mit Personen überladenes Fahrzeug mit Fahrer ohne Fahrerlaubnis: Am Freitag wird um 18:40 Uhr durch den Zoll auf der A1 ein PKW aus Jülich kontrolliert. Da sich im Fahrzeug 8 Personen befanden, darunter ein Kleinkind ohne den erforderlichen Kindersitz, wird die Autobahnpolizei Langwedel um Unterstützung gebeten. Bei der Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell