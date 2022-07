Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte brechen in Kindergarten ein ++ Einbruch in Büro ++ Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen in Kindergarten ein ++

Kirchlinteln. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße Am Rathaus ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in die Innenräume der Kindertagesstätte, welche sie durchsuchten. Ob es Diebesgut gibt, ist bisher ungeklärt. Die Polizei Verden sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Büro ++

Kirchlinteln. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Hauptstraße. Gewaltsam öffneten die bisher unbekannten Täter ein Fenster, durch welches sie in das Büro einstiegen und im Anschluss durchsuchten. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Bei Verkehrsunfall mit Werbetafel zusammengestoßen ++

Ottersberg. In der Straße Posthausen kam es am Donnerstagvormittag in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Der Kreisverkehr grenzt unmittelbar an die Gebäude eines Einkaufszentrums, eines Supermarktes und einer Tankstelle an. Ersten Informationen zufolge bemerkte ein 77-jähriger VW-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 75-Jährige, die bereits mit ihrem Nissan im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 77-Jährige im weiteren Verlauf nach rechts aus dem Kreisverkehr abkam. Dabei stieß es mit einer Hecke und einer Werbetafel zusammen. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen, an der Hecke und am Werbeschild entstand Sachschaden, der sich auf über 7.000 EUR beziffern lässt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und VW ++

Lilienthal. Am Donnerstagmorgen kam es in der Falkenberger Straße Ecke Im Uhlenbrook zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 41-jährigen VW-Fahrerin und einer Straßenbahn. Ersten Informationen zufolge war die 41-Jährige in Richtung Bremen unterwegs. Als sie im weiteren Verlauf nach links in die Straße Im Uhlenbrook einbog, bemerkte sie die Straßenbahn zu spät, welche gerade anfuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 41-Jährige leicht verletzt, musste jedoch nicht mit ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 7.000 EUR.

++ Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Auto ++

Lilienthal. Am Donnerstagvormittag kam es in der Lüninghauser Straße/Worphauser Landstraße zu einem Unfall zwischen einem Lkw mit Anhänger (Sattelzug) und einem Mercedes. Der 64 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war zunächst auf der Lüninghauser Straße. Ersten Informationen zufolge musste der 64-Jährige zunächst nach etwas nach links einlenken, um dann mit seinem Sattelzug nach rechts in die Worphauser Landstraße einzubiegen. Nach derzeitigem Stand bemerkte dies eine 51-Jährige zu spät, die mit ihrem Mercedes mit dem ausschwenkenden Anhänger des Sattelzuges zusammenstieß. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf 8.000 EUR beziffern lässt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Allee wurde eine 57-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Am Donnerstagnachmittag war der 55 Jahre alte Fahrer eines Dacia auf der Feldhäuser Straße unterwegs. Beim Einbiegen nach links in die Lilienthaler Allee, bemerkte er ersten Informationen zufolge die Radfahrerin zu spät, die gerade die Lilienthaler Allee überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

++ Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer ++

Lilienthal. Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Lilienthaler Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die 65-jährige Fahrerin eines VW war auf der Lilienthaler Allee in Richtung der Straße Trupe unterwegs, wobei sie in Höhe der Straße Truperdeich verkehrsbedingt bremsen musste. Hinter ihr befand sich der Motorradfahrer und fuhr in dieselbe Richtung. Ersten Informationen zufolge kam der 17-Jährige beim Abbremsen zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad gegen den VW. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zumindest 1.000 EUR. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme zum Teil gesperrt.

