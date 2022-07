Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Rettungswache ++ Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen ++ Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Rettungswache ++

Achim. Zwischen dem 07.07.2022, gegen 15:30 Uhr, und Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, kam es zum Einbruch in eine Rettungswache in der Bahnhofstraße. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Rettungswache und durchsucht mehrere Innenräume. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Brand einer Böschung ++

Langwedel. Heute, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Waller Straße - an der dortigen Autobahnunterführung - zum Brand ein Teil der Böschung. Die örtlichen Feuerwehren waren mit über 20 Kräften im Einsatz und konnten das Feuer rasch löschen. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen ++

Schwanewede. Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Privatweg einzubrechen. Ersten Informationen zufolge versuchten die Täter sich zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen, indem sie gewaltsam eine Tür angingen - dies misslang jedoch. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Mittwochmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Konventshof, bei dem eine 79-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge war ein 25-jähriger Opel-Fahrer auf der Hauptstraße unterwegs in Richtung Bremen unterwegs, als er nach links in den Konventshof abbog. Ersten Informationen zufolge bemerkte er die 79-Jährige zu spät, welche den Konventshof überquerte. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf über 2.000 EUR beziffern lässt.

++ Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag kam zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße (L 135), bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Informationen zufolge war der 34 Jahre alte Fahrer eines Mercedes zunächst auf der Straße Feldhorst (L 149) in Richtung Lilienthal unterwegs. Mit ihm im Mercedes saß ein 68-Jähriger. Im weiteren Verlauf fuhr der Mercedes-Fahrer nach rechts auf die L 135 auf. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei eine 38-jährige VW-Fahrerin zu spät, die mit einem 2-jährigen Kind auf der L 135 in Richtung Bremerhaven unterwegs war. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen, infolgedessen das Kind sowie der 34-Jährige leicht verletzt werden. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Alle weiteren Insassen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 8.000 EUR beziffern lässt. Der Mercedes war infolge des Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell