Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 17.07.2022

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unterholz brennt an der BBS Verden

Verden - Aus bislang ungeklärter Ursache brennt am Samstag, 16.07.22, gegen 16:30 Uhr Unterholz auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen Verden. Der Brand dehnt sich auf etwa 30qm aus und kann durch die Ortsfeuerwehren Dauelsen und Walle abgelöscht werden. Durch das Feuer wurde auch ein Maschendrahtzaun beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060, entgegen.

Zwei Pkw brennen aus

Verden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17.07.22, wird um 01:05 Uhr der Brand eines Pkw im Käthe-Kollwitz-Weg in Verden gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Verdener Feuerwehr steht der Pkw bereits in Vollbrand. Auch ein danebenstehender Pkw fängt Feuer und brennt ebenfalls vollständig aus. Ein weiterer Pkw wird zudem beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung werden außerdem Rollladen und Fenster eines Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für Hinweise können sich Zeugen unter Tel. 04231/8060 bei der Polizei Verden melden.

Katzenbaby versteckt sich in Pkw

Verden - Mehrere Passanten hörten am Samstag, 16.07.22, gegen 17:40 Uhr in Verden, Große Straße, ungewöhnliche Geräusche aus dem Motorraum eines abgestellten Autos. Wie sich herausstellte befand sich eine offensichtlich junge Katze im Motorraum. Diesen verließ die Katze daraufhin, verschwand aber sofort wieder im Motorraum eines anderen Pkw. Die alarmierte Polizei konnte die Katze nicht ermutigen den Pkw zu verlassen, sodass die Feuerwehr angefordert wurde, um das junge Tier zu retten. Die Kräfte der Verdener Wehr konnten schließlich durch den Einsatz einer kleinen Wasserpistole und einem behutsamen Strahl die Katze aus dem Motorraum bewegen, um sie vor Schaden zu bewahren. Ein Tierhalter der bunt gestreiften/gefleckten Katze ist bislang nicht bekannt. Daher musste sie zunächst im Verdener Tierheim untergebracht werden.

Pkw Brand auf der BAB 27

Langwedel - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag, 16.07.22, gegen 12:15 Uhr ein Pkw Mazda auf der Bundesautobahn 27 zwischen der Rastanlage Goldbach-Süd und der AS Verden-Nord in Brand.

Der Pkw konnte durch die Fahrerin noch auf dem Seitenstreifen geparkt werden, brannte dort jedoch vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Langwedel konnte den Brand ablöschen. Die Richtungsfahrbahn musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden, sodass es zu einem längeren Stau kam.

Diebstahl eines Oldtimers in Achim

Achim - Im Zeitraum von Donnerstagabend, 14.07.22, bis Samstagmittag, 17.07.22, kam es zu einem Diebstahl eines Oldtimers in Achim. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt auf ein umzäuntes Gelände in der Danziger Straße und schafften anschließend den gelben Porsche 911 vermutlich auf einem Trailer vom Tatort weg. Der Schadenswert liegt mindestens im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960.

Pkw-Diebstahl in Oyten

In der Nacht von Samstag, 16.07.22, auf Sonntag, 17.07.22, hat ein bisher unbekannter Täter einen grauen Mercedes C36 AMG in Oyten von einer Hofeinfahrt an der Straße Im Deepen Bund in Oyten entwendet. Der Geschädigte bemerkte um kurz nach 1 Uhr den laufenden Motor seines Pkw, welcher dann den Tatort fluchtartig in unbekannte Richtung verließ. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Sonntag meldete ein Zeuge einen Pkw mit auffälliger Fahrweise in der Obernstraße in Achim. Das Fahrzeug wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei-Besatzung durch den Mitteiler beobachtet. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis mit einem deutlich überhöhtem Wert, der die Entnahme einer Blutprobe erforderlich machte. Der Führerschein des 50jähriges Mannes wurde unmittelbar sichergestellt.

Landkreis Osterholz

Einbruch in Getränkemarkt

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht zu Sonntag, 17.07.2022, kam es gegen 00:10 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt an der Ritterhuder Straße in Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannter Täter gelangte nach Einschlagen der Scheibe der Haupteingangstür ins Objekt und entwendete nach derzeitigem Stand eine unbekannte Menge Alkoholika. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck, Tel.: 04791/3070, zu melden.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Osterholz-Scharmbeck/Worpswede - Am Samstagabend, 16.07.22, gegen 21:30 Uhr wurde im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck ein 30-jähriger Osterholzer mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln

Im Verlauf einer weiteren Verkehrskontrolle gegen 01:30 Uhr in Worpswede ergab sich ebenfalls der Hinweis einer Drogenbeeinflussung bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer aus Worpswede. Beiden jungen Männern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurden ihnen untersagt.

