Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Kupferrohre gestohlen ++ Autoteile von Sprinter gestohlen ++ Überholmanöver auf der B 74 - Zeugen gesucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kupferrohre gestohlen ++

Achim. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen Rohbau in der Embser Landstraße ein. Die Täter betraten den Rohbau zunächst über die Tiefgarage. Von dort aus durchsuchten sie den Rohbau und öffneten dort gewaltsam die Tür eines Lagerraumes. Die Täter erbeuteten mehrere Kupferrohre und Kupferkabel. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Autoteile von Sprinter gestohlen ++

Achim. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in der Werner-von-Siemens-Straße in einen Mercedes-Sprinter ein, der auf dem Gelände einer dortigen Firma geparkt war. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter zunächst gewaltsam ein Zauntor zum Firmengelände. Sodann suchten die Täter den Mercedes auf, bei dem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter den Fahrzeugmotor, die Frontschürze, den Fahrersitz sowie weitere Teile aus dem Innenraum des Mercedes. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die - auch an den Vortagen - etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Brand eines Waldstückes ++

Dörverden. Am frühen Montagabend geriet in der Straße Hespenkamp ein Stück Wald in Brand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Montag, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Uphuser Heerstraße (L 158) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-Jahre alten Audi-Fahrerin und einem 21-jährigen Radfahrer. Die Audi-Fahrerin war auf der L 158 unterwegs, als sie nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes, der nahe der Bushaltestelle Weserberg liegt, einbog. Ersten Informationen zufolge bemerkte sie den 21-Jährigen zu spät, der den Radweg der L 158 befuhr und der 32-Jährigen entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden betrug mehrere hundert Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Überholmanöver auf der B 74 - Zeugen gesucht ++

Osteholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 19:00 Uhr, soll es auf der B 74 in Richtung Bremervörde zu einem gefahrenträchtigen Überholmanöver eines 30-jährigen BMW-Fahrers gekommen sein. Ersten Informationen zufolge soll der BMW-Fahrer auf der B 74 in Richtung Bremervörde zwischen den Anschlussstellen Westerbeck und Pennigbüttel mit hoher Geschwindigkeit mehrere Pkw überholt haben. Dabei hätten mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen und stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 30-Jährigen ein. Die Polizei sucht nun sowohl nach Zeugen als auch potenziellen Geschädigten in dieser Situation. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden und Hinweise dort unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag kam ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Wienbrücke von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Der 19-Jährige war auf der Wienbrücke in Richtung der Bremer Straße unterwegs. Mit ihm im BMW befand sich ein 18-Jähriger. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der BMW bei der Einmündung in die Bremer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt mit einem Baum zusammen. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall nicht. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von zumindest 5.000 EUR. Dieser war nicht mehr fahrbereit.

