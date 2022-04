POL-DO: Räuberischer Diebstahl geklärt - Hinweis aus Bevölkerung brachte die Aufklärung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0469 Ein 14-Jähriger ist am Morgen (26.4.) von einem Auto am Brackeler Hellweg / Leni-Rommel-Straße erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 28-jährige Dortmunderin um 7.35 Uhr in einem Opel Corsa auf dem Brackeler Hellweg in Richtung Westen unterwegs. Bei grün zeigender Ampel fuhr die Autofahrerin an einer dort stehenden Straßenbahn vorbei weiter geradeaus ...

mehr