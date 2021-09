Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten

Brilon (ots)

Am Montag gegen 11 Uhr wurden die Fahrzeuge auf der B 7 kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten auf die Lenk- und Ruhezeiten von LKW. Bei einem Fahrzeug stellten die Beamten entsprechende Verstöße fest. Der 48-jährige Fahrer hatte in den letzten Tagen die Pausenzeiten nicht korrekt eingehalten. Er überschritt die zugelassene Lenkzeit in zwei Fällen um mehr als das Doppelte. Ihn erwartete ein niedriges vierstelliges Bußgeld. Die Spedition des LKW-Fahrers muss ein deutlich höheres Bußgeld zahlen.

