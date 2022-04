Polizei Dortmund

POL-DO: 48-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt - Taxifahrer flüchtig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0470

Am Donnerstagabend (21. April) ist es auf der Weißenburger Straße in Höhe der Hausnummer 69 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Dortmunder wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallfahrer (ein Taxifahrer) flüchtete in Fahrtrichtung Nord-Ost.

Laut Zeugenaussagen lehnte sich gegen 20:45 Uhr ein 48-jähriger Dortmunder in das geöffnete Beifahrerfenster eines Taxis. Plötzlich fuhr das Taxi auf der Weißenburger Straße in Fahrtrichtung Nord-Ost los und schliff den Mann ca. zehn Meter mit sich. Anschließend wurde das Taxi langsamer und der Mann fiel auf die Straße. Das Taxi entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Taxi und/oder seinem Fahrer geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Körne unter Tel. 0231/132-3321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell