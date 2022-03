Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Frontaler Zusammenstoß von zwei VWs.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (28. März 2022) kam es auf der L 758 / Barntruper Straße (auch bekannt als Extertalstraße) im Bereich "Ullenhausen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 28-Jähriger aus Barntrup war gegen 16.45 Uhr mit einem VW Golf auf der Extertalstraße in Richtung Barntrup unterwegs. Beim Überholvorgang übersah er augenscheinlich einen 69-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge (Region Hannover/Niedersachsen) mit einem VW Passat, der auf der Gegenfahrbahn fuhr. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Der Golf kam in Richtung Barntrup mit der Front im Graben zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat in den Grünstreifen Richtung Bösingfeld gedrückt. Beide Männer wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Ein Krankenwagen brachte den 28-Jährigen ins Klinikum. Der 69-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen. Zwei Hunde, die sich im VW Passat befanden, wurden vorerst in einem Detmolder Tierheim untergebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat unter der 05231/6090 entgegen.

