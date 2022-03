Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Lichtkuppeln auf dem Dach einer Grundschule zerstört.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Montag (25. - 28. März 2022) zerstörten bislang Unbekannte in der Straße "In der Bülte" drei Dachfenster bzw. Lichtkuppeln der Grundschule Ehrentrup und richteten damit einen hohen Sachschaden an. Sie gelangten über ein Baugerüst auf das Dach. Dort schlugen sie mit Baugewichten drei Dachfenster ein und beschädigten durch die heruntergestürzten Gegenstände auch Teile der Einrichtung im Schulgebäude. In die Schule drangen die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht ein. Der entstandene Schaden beträgt etwa 9000 Euro. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, setzen sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung, Rufnummer 05222/98180.

