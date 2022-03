Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Drei Personen nach Ladendiebstahl festgenommen.

Lippe (ots)

Am Montagabend (28. März 2022) nahm die Polizei drei Personen fest, nachdem sie bei einem gemeinsamen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hoffmannstraße erwischt wurden. Ladendetektive beobachteten gegen 18.15 Uhr eine 31-Jährige und einen 31-Jährigen wie sie mehrere alkoholische Getränke stahlen, während ein 40-jähriger Komplize die Umgebung im Blick behielt. Einer der Ladendetektive sprach die Tatverdächtigen an, bevor sie den Supermarkt mit ihrer Beute verlassen konnten und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei in seinem Büro fest. Beide Männer sind so bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der 31-Jährige hat mit seinem Aufenthalt im Markt zusätzlich gegen ein Hausverbot verstoßen, was er bereits wegen vorheriger Taten erhalten hatte. Alle drei Personen sind ohne festen Wohnsitz und wurden aufgrund des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls in das Polizeigewahrsam nach Detmold gebracht. Im Lauf des heutigen Tages werden sie einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell