Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Wohnungsbrand in Hamburg Rotherbaum

Hamburg (ots)

Hamburg Rotherbaum, Feuer, 07.04.2021, 04:55 Uhr, Dillstraße

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg in den Stadtteil Rotherbaum gerufen. In einem Mehrfamilienhaus in der Dillstraße solle im Treppenhaus ein Rauchwarnmelder piepen, Brandgeruch sei wahrnehmbar wurde über den Notruf 112 gemeldet. Durch die Rettungsleitstelle wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Rotherbaum in die Dillstraße alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, war das Treppenhaus bereits leicht verraucht. Die Brandwohnung, die sich im Erdgeschoss des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses befand, wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz gewaltsam geöffnet. Mit einem C-Rohr drang ein Trupp in die Brandwohnung vor, um den Brand zu löschen. In der Wohnung brannte aus bislang ungeklärter Ursache Mobiliar. Nach 30 Minuten konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" melden. Die Nachlöscharbeiten dauerten eine weitere halbe Stunde an. Die Feuerwehr Hamburg war mit 16 Einsatzkräften vor Ort, es wurde niemand verletzt. Der Einsatz dauerte insgesamt eineinhalb Stunden.

