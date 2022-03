Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fußballtor beschädigt.

Lippe (ots)

In der Straße "Rampendal" trieben Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag (25. - 27. März 2022) ihr Unwesen auf dem Schulgelände eines Gymnasiums. Sie beschädigten ein Fußballtor auf dem Mehrzweckspielfeld, indem sie einen Pfosten abbrachen und richteten damit einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro an. Außerdem entwendeten die Täter zwei Bolzen des Eingangstores, das Zugang zum Spielfeld ermöglicht. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 05261/9330 beim Kriminalkommissariat 6.

