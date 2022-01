Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 26.01.22, zwischen 13:40 und 15:40 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße gegenüber dem Anwesen Nummer 2, ein weißer VW Golf beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Öffnen der Fahrertür gegen die hintere Tür des geparkten Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 800.- Euro an. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell