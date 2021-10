Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Da kam einiges Zusammen

Haßloch (ots)

Bei der Fahndung nach einem Einbruch (Kreis SÜW) geriet der Fahrer eines Kleinkraftrades (V/mx 45 km/h) am späten Mittwochabend (13. Oktober, 22:20 Uhr) in der Holidayparkstraße (L529) in eine Kontrolle. Einen Führerschein hatte der 26-Jährige nicht, der Roller war zudem technisch so verändert, dass er zu schnell fuhr. In der Hosentasche fanden die Beamten der Polizei Edenkoben ein paar Gramm Cannabis. Weil er das Zeug zuvor rauchte und dazu noch Amphetamin konsumierte, wurde ihm eine Blutprobeentnommen. Doch damit nicht genug. Der junge Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Er kam nach Frankenthal in die JVA. Ihn erwartet eine weitere Reihe an Strafverfahren. Mit dem Einbruch hatte er nichts zu tun.

