Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zwei Fahrer unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss

Germersheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei innerhalb von anderthalb Stunden zwei Verkehrsteilnehmer in der Josef-Probst-Straße in Germersheim, die unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss standen. Um 16:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizisten feststellen, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Dies wurde durch einen durchgeführten Urintest bestätigt. Dem 26-Jährigen wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Um 17:40 Uhr kontrollierte die Polizei einen 59-jährigen VW-Fahrer. Bei dem Fahrzeugführer konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Dem 59-Jährigen wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

