Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 16.01.2022, gegen 16 Uhr, kam es am Schwanenweiher in Bad Bergzabern zu einem Streit zwischen einem 56-jährigen Mann und einer 41-jährigen Frau. Im Verlauf des Streites sei die Frau auf den Mann losgegangen und habe ihn mit Schlägen attackiert. Zeugen, die den Streit beobachtet haben, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

