Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim/A65 - Bei Auffahrunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Insheim/A65 (ots)

Soeben kam es am 24.01.2022 gegen 18:10 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Abfahrt der A65 Fahrtrichtung Ludwigshafen Anschlussstelle Insheim. Hierbei musste die 22-jährige Skoda-Fahrerin an der Einmündung zur L543 verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihr fahrende 34-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf die Skoda-Fahrerin auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme klagte die Skoda-Fahrerin über Nackenschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf die Seat-Fahrerin wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zukommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell