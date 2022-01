Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Geschwindigkeitsmessung

Knittelsheim (ots)

Am heutigen Vormittag (24.01.22) wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden elf Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Gegen einen weiteren Fahrzeugführer, welcher 17km/h zu schnell fuhr, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70EUR.

