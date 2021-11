Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alles hatte seine Richtigkeit

Schmalkalden (ots)

Zwei Bewohner eines Hauses im Helenenweg in Schmalkalden hörten Mittwochabend verdächtige Geräusche, ähnlich der Arbeiten mit einem Trennschleifer, und sahen von ihrem Balkon. Sie beobachteten zwei Männer, wie diese an den Metallsitzen des Buswartehäuschens herumwerkelten. Als die Zeugen, in Richtung der Männer riefen, packten die Männer zusammen, luden das Werkzeug und die Sitze in einen Transporter und fuhren los. Die inzwischen informierte Polizei konnte das Fahrzeug trotz intensiver Suche nicht finden, stellte aber fest, das weitere zwölf Wartehäuschen nun ohne Metallsitze waren. Die Ermittlungen der Beamten ließ alle aufatmen, denn das Vorgehen hatte seine Richtigkeit. Die Stadt Schmalkalden hatte Handwerker beauftragt, die Sitze zu demontieren, damit diese im Anschluss überholt werden können. Dennoch ist zu betonen, dass die Polizei stets dankbar für den Hinweis aufmerksamer Zeugen ist, denn es hätte durchaus auch anders sein können.

