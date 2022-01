Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei identifiziert Ladendieb in Aplerbeck: Gegen Tatverdächtigen liegt ein Haftbefehl vor

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0011

Nach einem Ladendiebstahl verständigte die Angestellte eines Textil-Discounters in Dortmund-Aplerbeck am Dienstag (4.1.2022) die Polizei. Bei der Fahndung erwischte die Polizei nicht nur den mutmaßlichen Täter aus dem Discounter am Aplerbecker Markplatz, sondern zusätzlich auch einen Mann, der Ladendiebstähle in einem Supermarkt an der Rodenbergstraße einräumte.

14.37 Uhr: Die Angestellte des Textil-Discounters bemerkt den Diebstahl von T-Shirts und anderen Artikeln und will genauer hinsehen - vermutlich ein Komplize des Täters stellt sich ihr in den Weg. Der Ladendieb flüchtet in Richtung Schüruferstraße - genau dort gibt es eine Polizeiwache. Zeitgleich verständigt die Angestellte den Notruf 110. Nach wenigen Minuten kann die Polizei den Tatverdächtigen aus dem Discounter stoppen. Die Beute trägt er bei sich.

Der 46-Jährige wohnt in Dortmund. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Von der Wache in Aplerbeck ging es direkt ins Polizeigewahrsam.

Während der Fahndung fiel den Polizisten ebenfalls auf der Schüruferstraße ein weiterer verdächtiger Mann auf. Er stand zunächst unter dem Verdacht, an der Tat in dem Textil-Discounter beteiligt gewesen zu sein. Der 43-Jährige bestritt einen Ladendiebstahl in dem Geschäft am Aplerbecker Marktplatz, räumte aber ein, Pralinen, Schokolade und Alkohol in einem Supermarkt an der Rodenbergstraße und in weiteren Geschäften auch Schuhe und Jogginghosen gestohlen zu haben.

Die Polizei ermittelt nun auch gegen diesen 43-jährigen Dortmunder.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell