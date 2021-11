Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Feuerwehr rückt zu Fehlalarm aus

Freiburg (ots)

Eine Brandmeldeanlage löste am Montag, 08.11.2021 gegen 09.00 Uhr in einem Lebensmittel Markt in der Straße "In der Teichmatt" aus. Der Einkaufsmarkt wurde von den Marktleitern evakuiert und die Feuerwehren Maulburg und Schopfheim rückten mit gesamt sieben Fahrzeugen und 20 Mann an. Der Alarm wurde in den beiden Trafo-Räumen ausgelöst, wo aber keine Rauch- und Wärmeentwicklung festgestellt werden konnte. Die angrenzenden Räumlichkeiten wurden ebenfalls überprüft und auch hier gab es keine Auffälligkeiten zu erkennen. Als Brandmeldeauslösung werden Betonsägearbeiten am Gebäude vermutet, welche durch eine Firma zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wurden.

