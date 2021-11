Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Abgase lösen Brandalarm aus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach]

Am 08.11.2021 um 14:21 Uhr wurden die Feuerwehren aus Eisenbach und Titisee-Neustadt sowie die Polizei zu einem Brandmeldealarm in einem Sägewerk in Eisenbach gerufen. Bei einer Überprüfung des Objekts durch die Feuerwehr stellte sich rasch heraus, dass die Abgase eines in der Nähe laufenden Baggers einen Brandsensor ausgelöst hatten. Ein Sachschaden entstand nicht. Sämtliche Rettungskräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell