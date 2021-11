Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu: Lkr Breisgau-Hochschwarzwald/ Gundelfingen: Abschlussmeldung zu - Brand in Mehrfamilienhaus

Mittlerweile konnte der Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Gundelfingen gelöscht werden.

Nachdem am 08.11.2021, gg. 14.00 Uhr, durch Anwohner bemerkt wurde, dass starker Rauch aus einer Wohnung drang, konnten zwei Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr die allein lebende 79-jährige Wohnungsinhaberin auf den Brand aufmerksam machen und zum Öffnen der Wohnungstür bewegen.

Mit Rauchintoxikation wurden die Bewohnerin und einer der Retter in ein Krankenhaus zur Behandlung verbracht.

Die Brandwohnung ist durch das Feuer unbewohnbar. Die weiteren Wohnungen in dem Haus sind intakt, so dass die Bewohner nach den Löscharbeiten wieder zurückkehren konnten.

Der Sachschaden dürfte schätzungsweise im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Die bislang unbekannte Brandursache ist Teil der Ermittlungen des Polizeipostens Gundelfingen.

Erstmeldung - LKr Breisgau-Hochschwarzwald Brand in Mehrfamilienhaus -

Freiburg Derzeit bekämpft die Feuerwehr in Gundelfingen den Brand einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße.

Die Wohnungsinhaberin konnte aus der Wohnung gerettet werden und wird derzeit vom Rettungsdienst auf Verletzungen untersucht.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Brandbekämpfung dauert an.

Es wird nachberichtet.

