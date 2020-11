Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade

StadeStade (ots)

Am gestrigen Montagvormittag sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Straße "Am Bullenhof" nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere einer dortigen Erdgeschosswohnung eingestiegen und haben bei der anschließenden Durchsuchung Uhren, Bargeld und einen Fernseher entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

