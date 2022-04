Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall am Rheinlanddamm: Autofahrerin prallt mit BMW gegen Baum

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0468

Eine Autofahrerin ist gestern (25.4.) im Feierabendverkehr von der Fahrbahn der B 1 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassen verletzten sich leicht.

Die 65-Jährige war mit ihrem 75-jährigen Beifahrer (beide aus Dortmund) in ihrem BMW auf dem rechten Fahrtstreifen der B 1 unterwegs. Auf Höhe der Westfalenhallen in Fahrtrichtung Unna fuhr die Autofahrerin gegen 16.05 Uhr plötzlich von der rechten Fahrbahn auf die Mittlere. Von dieser fuhr der Wagen aus noch ungeklärter Ursache weiter über die linke Fahrspur hinaus in den angrenzenden Grünbereich. Hier stießen die beiden BMW-Insassen gegen einen Baum und verletzten sich dabei offenbar leicht.

Ein Rettungswagen fuhr sie in Krankenhäuser. Ein Hund, der ebenfalls im Auto saß, konnte unverletzt an ein Familienmitglied überreicht werden. Zwischenzeitlich kam am Nachmittag durch den Verkehrsunfall auf der B 1 in Fahrtrichtung Unna zu starken Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell