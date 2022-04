Polizei Dortmund

POL-DO: 14-Jähriger von Auto in Dortmund-Brackel erfasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0469

Ein 14-Jähriger ist am Morgen (26.4.) von einem Auto am Brackeler Hellweg / Leni-Rommel-Straße erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 28-jährige Dortmunderin um 7.35 Uhr in einem Opel Corsa auf dem Brackeler Hellweg in Richtung Westen unterwegs. Bei grün zeigender Ampel fuhr die Autofahrerin an einer dort stehenden Straßenbahn vorbei weiter geradeaus in Richtung Kreuzungsbereich zur Leni-Rommel-Straße. Aus noch ungeklärten Gründen erfasste sie plötzlich einen 14-jährigen Dortmunder, der gerade den Brackeler Hellweg in nördliche Richtung zu Fuß überquerte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger schwer, die Autofahrerin leicht. Rettungswagen versorgten die beiden ärztlich. Der 14-Jährige befindet sich derzeit im Krankenhaus - es besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Lebensgefahr.

Im Bereich der Kreuzung Brackeler Hellweg / Leni-Rommel-Straße/ Flughafenstraße kam es heute früh zu starken Verkehrsstörungen. Polizeibeamte sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme den Brackeler Hellweg ab der Oesterstraße in Fahrtrichtung Westen für den Fahrzeug- und den Bahnverkehr komplett.

