Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneut Tankbetrüger gefasst

Zarrentin/ Hagenow (ots)

Kurz nach der Tat hat die Polizei am Montag bei Hagenow einen Tankbetrüger gestellt. Der 21-jährige Verdächtige soll gegen Mittag an einer Tankstelle in Zarrentin seinen PKW für über 88 Euro betankt und dann ohne zu bezahlen davongefahren sein. Das Tankstellenpersonal bemerkte den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Dabei wurden der Polizei auch die Automarke sowie das Kennzeichen mitgeteilt. Wenig später entdeckte die Polizei den gesuchten PKW auf der Landesstraße zwischen Wittenburg und Hagenow. Der Fahrer des mit vier Personen besetzten Autos versuchte zunächst zu entkommen. Allerdings gelang es einer Streifenwagenbesatzung der Polizei, den BMW zwischen Zapel und Hagenow zu stoppen und die Fahrzeuginsassen zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass zwei der Insassen bereits wegen verschiedener Diebstahlsdelikte bekannt sind. Gegen den aus Georgien stammenden Fahrer wurde Anzeige wegen Betruges erstattet.

Bereits am Samstagabend hatte die Polizei auf der BAB 24 bei Stolpe einen Tankbetrüger gestellt. Der Beifahrer eines PKW hatte an einer Autobahntankstelle bei Zarrentin für über 50 Euro getankt und die Rechnung anschließend nicht bezahlt. Er stieg zurück ins Autos, worauf der Fahrer auf das Gaspedal trat und verschwand. Kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei das Auto in Fahrtrichtung Berlin entdeckt und es schließlich stoppen können (wir informierten am Montag).

