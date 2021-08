Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Radfahrer reanimiert

Polizei bittet um Mithilfe + Autos beschädigt + Unfall bei Rödgen + Drogenfahrer erwischt + Vandalen auf Schulhof + Diebe auf der Baustelle + A6 geknackt +

Gießen (ots)

--

Gießen: Radfahrer reanimiert / Polizei bittet um Mithilfe -

Der Fall eines gestern Abend (01.08.2021) im Uferweg bewusstlos aufgefundenen Radfahrers beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. Gegen 19.13 Uhr wurden Passanten auf dem am Boden liegenden Mann aufmerksam und alarmierten umgehend die Rettungsleitstelle. Eine Rettungswagenbesatzung musste ihn reanimieren und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Gießener ist nicht ansprechbar und konnte bisher keine Angaben gegenüber der Polizei machen. Offensichtlich war der Gießener auf seinem roten Rennrad der Marke "Specialized" auf dem Uferweg in Richtung Schützenstraße unterwegs. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft begutachtete ein Unfallsachverständiger den Auffindeort in der Uferstraße. Nach einer ersten Einschätzung gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung auf das Fahrrad. Die Polizei schließt momentan nicht aus, dass der Gießener trotzdem in ein Unfallgeschehen verwickelt war. Sie zieht ebenso die Möglichkeit in Betracht, dass eine medizinische Ursache dem Sturz zugrunde lag. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Gießener am Sonntagabend auf seinem roten Rennrad im Uferweg beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Gegen Baum geprallt -

Mit Rippenbrüchen sowie Kopfverletzungen brachten Rettungskräfte einen Unfallfahrer gestern Abend (01.08.2021) in die Gießener Uniklinik. Der 70-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße von Gießen in Richtung Rödgen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er mit seinem Octavia aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Gießeners. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Landstraße bis ca. 20.00 Uhr voll gesperrt werden. Die Schäden am Octavia schätzt die Polizei auf mindestens 5.500 Euro.

Watzenborn-Steinberg: Reifen am Hallenbad zerstochen -

Rund 400 Euro werden den Besitzer eines Renault die neuen Reifen kosten, die ihm ein Unbekannter am Pohlheimer Schwimmbad zerstach. Sein brauner Megane Scenic parkte am Sonntag (01.08.2021), zwischen 11.50 Uhr und 13.05 Uhr auf dem Parkplatz des Hallenbades. Mit einem spitzen Gegenstand stach der Unbekannte in die Flanken der beiden rechten Reifen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Fernwald-Annerod: Lack zerkratzt -

Am Sonntag (01.08.2021), im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 10.00 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen weißen Opel. Der Astra parkte in der Straße "Hinter der Platte", in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich mit einem Stein brachten die Täter Kratzer in das Dach und in den Lack auf der Fahrerseite des Opels ein. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Heuchelheim und Gießen: Drogenfahrer mit vier und zwei Rädern unterwegs -

Am Wochenende zogen Gießener Polizisten Drogenfahrer aus dem Verkehr. Neben Autofahrern gingen den Ordnungshütern auch Fahrradfahrer ins Netz, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

In Heuchelheim stoppte eine Streife den Fahrer eines Mazdas. Der Urintest des 23-Jährigen aus Lohra schlug auf THC an. In der Lahnparkstraße in Gießen versuchte der 24-jährige Fahrer eines BMW beim Urintest die Polizisten an der Nase herumzuführen. Der Gießener wollte den Test mit "reinem" Urin aus einem in der Unterhose verstecktem Kunststoffbeutel verfälschen. Der Schwindel fiel auf.

Auch vier Radfahrern wurde der Konsum von Betäubungsmitteln zum Verhängnis. Ein 40-jähriger Gießener missachtete in der Hardtalle das Rotlicht zweier Ampeln und wurde von einer Funkstreife gestoppt. Der Rotlichtsünder räumte ein Kokain konsumiert zu haben. In der Krofdorfer Straße stoppten Polizisten einen 36-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Gießener rauchte während der Fahrt einen Joint. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung entdeckten die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge an Kokain. Ebenfalls in der Krofdorfer Straße erwischte es einen Mountainbikefahrer. Der 26-jährige Gießener stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Wiesecker Weg reagierte der Urintest eines 24-jährigen Gießeners, der mit seinem Fahrrad dort unterwegs war, positiv auf THC.

Die Auto- und Radfahrer mussten sich auf Gießener Stationen Blutentnahmen unterziehen. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. Die Männer werden sich wegen ihrer Drogenfahrten und teilweise wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Allendorf (Lumda): Spiegel beschädigt -

In der Lindengasse beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten Fiesta. Der schwarze Ford stand zwischen Freitagabend (30.07.2021), gegen 20.00 Uhr und Samstagfrüh (31.07.2021), gegen 05.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 6. Der Täter trat oder schlug gegen den linken Außenspiegel des Fiestas. Ein neuer Spiegel wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Allendorf (Lumda): Vandalen auf dem Schulhof -

Auf rund 300 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein Unbekannter auf dem Schulhof der Grundschule zurückließ. In der Nacht von Freitag auf Samstag schleuderte er eine Whisky-Flasche gegen die Glasscheibe eines Gerätecontainers. Eine Scheibe des doppeltverglasten Fensters ging dabei zu Bruch. Hinweise zu dem Vandalen oder zu Personen die sich am Wochenende auf dem Schulgelände aufhielten, nimmt die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Heuchelheim-Kinzenbach: A6 geknackt -

In der Krofdorfer Straße hatten es Diebe auf Beute aus einem schwarzen Audi A6 abgesehen. Die Täter überwanden auf bisher nicht bekannte Art und Weise das Schließsystem des vor einer Garage geparkten Audis und griffen sich aus dem Inneren ein schwarzes Ledermäppchen mit Dokumenten, Bargeld und Versichertenkärtchen. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 30.07.2021, gegen 20.00 Uhr bis zum 31.07.2021, gegen 09.00 Uhr in der Krofdorfer Straße beobachten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen: Kabel aus Rohbau verschwunden -

Am Wochenende suchten Diebe einen Rohbau in der Junkersstraße auf. Zwischen Freitagnachmittag (30.07.2021) und Samstagfrüh (31.07.2021) ließen sie von der Baustelle ein 9 Meter langes Starkstromkabel mitgehen. Ein neues Kabel wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Peugeot zerkratzt -

Im Asterweg ließen Vandalen an einem Peugeot einen Lackschaden von rund 2.500 Euro zurück. Der Besitzer stellte seinen blauen 307cc am Donnerstagnachmittag (29.07.2021), gegen 15.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 43 ab. Am nächsten Morgen, gegen 06.30 Uhr, bemerkte er den Schaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell