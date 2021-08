Polizei Essen

POL-E: Essen: Anwohner beobachtet mutmaßliche Schuleinbrecher

Essen (ots)

45357 E-Dellwig:

Ein Anwohner beobachtete Sonntagtagmorgen (15. August) in Dellwig mehrere mutmaßliche Schuleinbrecher. Gegen 5:30 Uhr hörte der Zeuge an einer Schule auf der Straße Reuenberg das Klirren einer Scheibe. Als er nachschaute, konnte er in einem Gebäude der Schule den Schein einer Taschenlampe sehen. Der Zeuge (41/deutsch) alarmierte die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Gebäude. Im Inneren nahmen Polizisten drei deutsche Tatverdächtige im Alter von 18, 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Offenbar durchwühlten sie zuvor Schubläden und Schränke. Die Polizei ermittelt gegen das Trio wegen des Verdachts des schweren Diebstahls. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell