Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Dienstagabend (19.07.2022) gegen 18 Uhr stürzte ein Rollerfahrer auf der Boeler Straße, nachdem er auf den Fiat eines 29-Jährigen auffuhr. Der 18-Jährige war in Richtung der Altenhagener Straße unterwegs und bemerkte zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto verkehrsbedingt anhielt, als ein anderer Pkw an einer Grundstücksausfahrt zurücksetzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Dortmunder leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.500 Euro. (arn)

